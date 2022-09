«Himmel & Erde»: Ukrainische Instant-Serie startet im Oktober bei ZDFneo

TV-News

Sämtliche Bereiche der Instant-Serie sind mit ukrainischen Filmschaffenden besetzt, die nach Deutschland geflohen sind oder bereits länger hier leben.

Erst vor zwei Monaten kündigte ZDFneo die Seriean. Nun hat das Projekt, das von ukrainischen Filmschaffenden umgesetzt wird, einen Starttermin erhalten. Alle fünf Folgen der neoriginal Anthologie-Serie werden am Dienstag, den 25. Oktober, ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Das zeitnahe Datum nach der Bekanntgabe ist deshalb möglich, da es sich um eine Instant-Serie handelt, also verkürzte Produktionsbedingungen und mit geringeren Budgets zeitlich relevante Stoffe und aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen fiktional umgesetzt.Inhaltlich erzählen die fünf unabhängigen Geschichten von Ukrainern in Deutschland. Sie handeln vom Schmerz, die Heimat zurückzulassen, vom schwierigen Ankommen in Deutschland und von der Angst um diejenigen, die geblieben sind – aber auch von hoffnungsvollen Begegnungen. Alle Episoden werden bereits ab dem 6. Oktober in der ZDFmediathek mit deutschen, englischen und ukrainischen Untertiteln abrufbar sein.«Himmel & Erde – Небо та Земля» ist eine Produktion von Studio Zentral im Auftrag von ZDFneo . Als Produzenten sind Lasse Scharpen und Lucas Schmidt an Bord. Solmaz Azizi, Maximilian Fraenkel, Lisa Keiner, Laura Kirlum, Koku Musebeni, Dominik Rohrmoser und Max Serdiuk fungieren als Producer. Die Regie übernehmen Maryna Vroda, Nikita Gibalenko, Tatjana Moutchnik und Daria Onyshchenko, die letzteren drei schrieben gemeinsam mit Maria Bruni und Pavlo Voytovych auch die Drehbücher.