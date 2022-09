«Polizei im Einsatz»: RTLZWEI setzt Blaulicht-Format fort

TV-News

Vier neue Folgen werden ab Ende September ausgestrahlt. Die Geschichten stammen aus Hannover und Gießen.

RTLZWEI setzte im vergangenen Herbst verstärkt auf Blaulicht-Formate und hat nun die Verlängerung von zumindest einer damals neugestarteten Sendung bestätigt. So wird es vonab de 22. September vier neue Folgen geben, die immer donnerstags ab 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Die von der Good Times produzierten Ausgaben sind jeweils sieben Tage vor Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar und danach weitere 30 Tage kostenlos abrufbar.Auch in den neuen Folgen soll das Publikum durch den Einsatz von Drohnen und Bodycams besonders tiefe Einblicke in die tägliche Arbeit der Polizisten erhalten. Statt aus Hamburg, Frankfurt oder Magdeburg war das Kamerateam diesmal vor allem in Hannover und Gießen mit auf Streife dabei. In der niedersächsischen Landeshauptstadt werden die beiden Polizeibeamten Robin Melzer und Norbert Faust beispielsweise wegen einer Messerstecherei gerufen. Im Fokus steht auch wieder die Ausbildung junger Polizisten. Die Polizeianwärterin Milena Encarnacao und ihr Ausbilder Dominique Haas aus Gießen ermitteln bei einem Brand, ob es sich hierbei lediglich um einen technischen Defekt oder gar um Brandstiftung handelt.Im vergangenen September interessierten sich im Schnitt 0,69 Millionen Zuschauer für die vier «Polizei im Einsatz»-Ausgaben. In der Spitze kam RTLZWEI damit auf einen Zielgruppen-Marktanteil von 6,1 Prozent. Im Schnitt landete das Format bei soliden 4,9 Prozent.