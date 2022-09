Neue RTL-Investigativ-Reihe startet mau

Quotennews

Am Donnerstagabend ging es zwei Stunden lang um die Schattenseiten von Mallorca.

Schon in den vergangenen Wochen konnte das Thema Mallorca am Donnerstagabend nicht punkten. Bis vor acht Tagen strahlte Sat.1 eine Reportage-Sendung mit Birgit Schrowange aus, nun heißt es. Im Mittelpunkt stand Reporter Hutt, der ein Jahr lang vor Ort recherchierte.Die Dokumentation, die die Schattenscheiten der balearischen Insel zeigte, lockte nur 1,00 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren an. Das Projekt, bei dem auch Michelle Janetschek und David Walden beteiligt waren, sicherte sich einen Marktanteil von enttäuschenden 4,3 Prozent. Bei den Werberelevanten erfasste die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) 0,38 Millionen Zuschauer oder anders ausgedrückt: 7,8 Prozent Marktanteil.sicherte sich im Anschluss 0,83 Millionen Zuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 4,2 Prozent. Die 20-minütige Nachrichtensendung kam auf 0,41 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 8,8 Prozent. 85 Minuten lang strahlte RTL ein weiteresaus. „Urlaub 2022 – Die größten Flops und Tops“ waren bei 0,58 Millionen Zuschauer begehrt, der Marktanteil lag bei 4,2 Prozent. Mit 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich 7,8 Prozent.