Netflix: Zahlreiche indonesische Produktionen geplant

Bislang kamen von von dem Staat recht wenige Projekte. Jetzt könnte Netflix auch dort langfristig angreifen.

Netflix hat am Freitag eine Reihe von Filmen und Fernsehserien aus Indonesien angekündigt. Laut Netflix ist dies das ehrgeizigste Engagement des Unternehmens in dem bevölkerungsreichen und einflussreichen südostasiatischen Land. Die sieben neuen Titel umfassen die Genres Sci-Fi-Thriller, Komödie und Historiendrama und werden von den namhaften Autoren Joho Anwar («Satan's Slaves», «Impetigore»), Timo Tjahjanto (der auch Teil des Kreativduos Mo Brothers ist) und Kamila Andini («The Mirror Never Lies», «Yuni») produziert. Sie wurden auf einer persönlichen Veranstaltung in Jakarta mit dem Titel Waktu Netflix Indonesia angekündigt.Das Unternehmen sagte, dass die Liste sein "Engagement widerspiegelt, der [indonesischen] Industrie zu helfen, fesselnde Inhalte aus dem Land zu entwickeln und diese Geschichten in die Welt zu tragen". „Die indonesische Filmindustrie hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Immer mehr Filmemacher und Geschichten aus Indonesien werden jetzt von Zuschauern und Kritikern auf der ganzen Welt gesehen und geschätzt", sagte Rusli Eddy, Netflix's Content Lead in Indonesien."Unser neues Programm aus Indonesien bietet authentische und einzigartige Geschichten, eine Darstellung unseres Landes, das reich an Geschichten und Kulturen ist, und bringt Ihnen hochkarätige Talente, deren bedeutende Werke die Filmindustrie geprägt haben“, so Eddy weiter.