Nicole Power geht zu Netflix

US-Fernsehen

Dort wird der «Kim’s Convenience»-Star Teil des Formates «Glamorous».

Nicole Power hat sich dem Ensemble der kommenden Netflix-Dramaserieangeschlossen. Sie wird neben der bereits angekündigten «Sex and the City»-Ikone Kim Cattrall sowie dem Schauspieler, Singer-Songwriter und YouTuber Miss Benny auftreten. In der Serie wird Power die Rolle der Mykynnleigh übernehmen, einer scheinbar arglosen Unternehmensberaterin, die in die Stadt kommt, um einen Geschäftsabschluss voranzutreiben. Doch der Schein trügt, denn Mykynnleigh verfügt über viel Rückgrat und Geschäftssinn.«Glamorous» erzählt die Geschichte von Marco Mejia (Miss Benny), einem queeren jungen Mann, dessen Leben festgefahren zu sein scheint, bis er einen Job bei der legendären Make-up-Mogulin Madolyn Addison (Cattrall) bekommt. Das ist Marcos erste Chance, herauszufinden, was er vom Leben will, wer er wirklich ist und was es für ihn bedeutet, queer zu sein.Power ist wahrscheinlich am besten bekannt für ihre Rolle als Shannon Ross, die Managerin einer Autovermietung und Freundin von Simu Lius Jung Kim in der kanadischen Sitcom «Kim's Convenience». Die Serie wurde von Oktober 2016 bis April 2021 auf CBC Television ausgestrahlt und fand in den USA ein größeres Publikum, als sie auf Netflix zu streamen begann.