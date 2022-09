«Da kommst Du nie drauf!»: Kerner enttäuscht weiter

Quotennews

In regelmäßigen Abstanden strahlt das ZDF neue Ausgaben der Spielshow aus, die noch nie so wirklich überzeugen konnte.

Der Fernsehsender ZDF hat eine neue Ausgabe vonaufgezeichnet, die am Mittwochabend über den Äther ging. Moderator Johannes B. Kerner begrüßte unter anderem Amira und Oliver Pocher, Moderatorin Marlene Lufen und Schauspieler Mark Keller. Auch Andy Borg und Barbara Wussow lösten Denkaufgaben. Das Format sicherte sich dieses Mal 2,97 Millionen Zuschauer und maue 12,2 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,27 Millionen und 5,1 Prozent ermittelt.Bereits im April, Mai und Juni strahlte die Mainzer Fernsehstation insgesamt drei neue Ausgaben aus, die bis zu 3,51 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegte. Die Marktanteile lagen mit um die 12,7 Prozent allerdings nur auf Senderschnitt, bei den jungen Zuschauern sicherte man sich etwas unter sechs Prozent.So langsam dürfte jedes Magazin in Deutschland über die Gas- und Stromkrise berichtet haben. Am Mittwoch strahltedas Thema „Gaskriese – Heißer Herbst vor kaltem Winter?>> aus. Die Reportage, die zwischen 22.45 und 23.15 Uhr lief, sicherte sich 1,77 Millionen Zuschauer und fuhr 11,9 Prozent Marktanteil ein. Beim jungen Publikum standen 0,32 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil belief sich auf gute 8,9 Prozent.kam im Anschluss auf 1,45 Millionen Zuschauer, zu Gast war Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil (SPD). Bei den 14- bis 49-Jährigen kam man auf fantastische 9,5 Prozent.