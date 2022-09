FC Bayern verhilft dem Ersten zu Top-Werten

Quotennews

Im Anschluss an König Fußball waren die Fernsehzuschauer allerdings schnell weg, eine Dokumentation über Michail Gorbatschow lief schleppend.

Mit einer etwa vierwöchigen Verspätung beginnt auch für den FC Bayern München die diesjährige DFB-Pokal-Saison. Wie schon in den zwei Spielzeiten zuvor nahm die Mannschaft von Julian Nagelsmann nicht beim regulären Auftakt teil. Am Mittwoch reisten die Münchener ins Rhein-Energie-Stadion nach Köln und siegten mit 5:0 gegen den Drittligisten FC Viktoria Köln.Zuletzt wurde eine Erstrunden-Partie mit Beteiligung des Rekordsiegers in der Spielzeit 2019/2020 bei den Öffentlich-Rechtlichen übertragen, damals schalteten 6,19 Millionen Zuschauer die Partie zwischen den Münchenern und Cottbus ein. Bei den jungen Menschen standen 1,64 Millionen Zuschauer auf der Uhr. Nun kam das Spiel auf 5,36 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Gesamtmarktanteil wurde mit 22,8 Prozent bemessen. 1,27 Millionen junge Menschen wurden ermittelt, es wurden 23,5 Prozent Marktanteil eingefahren. Am Dienstag startete RB Leipzig ebenfalls in den Pokal, der Auftakt des amtierenden Pokalsiegers war mit 2,77 Millionen Zuschauern sehr mau.Das Erste strahlte um 23.00 Uhr eine Dokumentationaus. 1,24 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei mauen 9,2 Prozent. Mit 0,26 Millionen jungen Zuschauern sicherte man sich 7,9 Prozent. Um 00.25 Uhr wurde die Doku im ZDF wiederholt, die auf 0,61 Millionen Zuseher kam. Der Marktanteil lag nun bei 10,2 Prozent. Weitere 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige führten zu 7,5 Prozent.