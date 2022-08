«Goldbergs»: So geht Jeff Garlin

US-Fernsehen

In der zehnten Staffel müssen die Fans von dem Schauspieler Abschied nehmen.

In einem Interview mit ‚Entertainment Weekly‘ enthüllten die Showrunner Alex Barnow und Chris Bishop, wie die Sitcommit Garlins chaotischem Ausstieg aus der Serie in der Mitte der neunten Staffel umgehen wird. Garlins Ausstieg erfolgte in „gegenseitigem Einvernehmen" zwischen ihm und Sony Pictures Television nach einer Untersuchung der Personalabteilung über sein Verhalten am Set, das der Schauspieler als „Dummheit" bezeichnete.In Staffel zehn, die am 21. September Premiere feiert, wird auch ein neues Familienmitglied eingeführt, denn die frisch verheirateten Erica (Hayley Orrantia) und Geoff (Sam Lerner) bekommen ihr erstes Kind. "Das wird eine Familie sein, die sich noch nicht mit der Tatsache abgefunden hat, dass ihr Vater tot ist, die aber irgendwie weitergemacht hat und mit vielem davon fertig geworden ist", sagte Barnow. "Wir beginnen also mit Optimismus, dass ein Baby kommt, und blicken in die Zukunft. Das ist eine interessante emotionale Grundlage für das Verhalten der Menschen."Auf die Frage, ob sich Garlin bewusst ist, dass seine Figur abgesetzt wird, sagte Barnow: „Ich habe mich mit Jeff unterhalten und er weiß, dass er nicht ersetzt wird. Die Wahrheit ist, ich weiß nicht, ob er weiß, was sein Schicksal ist, aber ich gehe davon aus, dass er es weiß, wäre die Antwort auf diese Frage. Wir haben seit Beginn der Dreharbeiten kein Gespräch geführt, in dem er sich darüber im Klaren gewesen wäre."