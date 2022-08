Staffel vier für «Trying»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Apple hat die britische Comedyserie verlängert.

ist für eine vierte Staffel bei Apple TV+ verlängert worden. Die britische Comedyserie wird für eine weitere neue Staffel zurückkehren. Die Nachricht über die Verlängerung der positiv besprochenen Serie kommt drei Tage vor dem bevorstehenden Finale von Staffel drei, das am Freitag auf dem Streamer Premiere feiert.Als die erste Staffel von «Trying» im Mai 2020 auf Apple TV+ Premiere feierte, waren alle acht Episoden noch am selben Tag auf der Plattform abrufbar. Seitdem ist die Serie auf ein wöchentliches Format umgestiegen, wobei in dieser Staffel jeden Freitag eine neue Folge auf der Plattform verfügbar ist. Eine Ausnahme bilden die Premieren von Staffel zwei und Staffel drei, bei denen jeweils zwei Episoden auf einmal veröffentlicht wurden, um eine neue Staffel zu starten.Die aktuelle Staffel von «Trying» folgt Nikki (Esther Smith) und Jason (Rafe Spall), die sich weiterhin den seltsamen Herausforderungen – rechtlicher und elterlicher Art – im Adoptionsprozess stellen müssen. Während Nikki und Jason immer noch lernen, wie sie eine Beziehung zu den beiden Kindern aufbauen können, die sie unter ihre Fittiche genommen haben, wird im Staffelfinale angedeutet, dass das Duo eine impulsive Entscheidung trifft, während sie sich darauf vorbereiten, zu erfahren, ob es ihnen erlaubt sein wird, die Kinder weiter aufzuziehen.