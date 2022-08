Ab September: «Babyalarm» bei RTLZWEI

TV-News

Unter anderem mithilfe von Night-Cams geben junge Familien Einblicke in ihren Alltag mit einem neugeborenen Baby. RTLZWEI zeigt die neue Doku-Serie viermal am späten Mittwochabend.

RTLZWEI hat ein neues Format angekündigt, das ab dem 21. September, immer mittwochs um 22:15 Uhr ausgestrahlt werden soll.stammt von der sagamedia Film- und Fernsehproduktion und begleitet Paare, die mit ihrem frisch geborenen Nachwuchs nach Hause kommen. Geplant sind vier Folgen, in denen insgesamt acht Familien vorgestellt werden, die einen nahen und intimen Blick in ihr Familienleben zulassen. In dem Format setzen die Eltern sich mit ihren eigenen Erwartungen an die Eltern- und Partnerschaft auseinander, und kommen zu zum Teil erstaunlichen Erkenntnissen „über sich selbst, das Leben und die Liebe“, wie es in der Ankündigung heißt.Dabei laufen die Kameras nicht nur tagsüber, sondern auch in der Nacht. Mithilfe von Night-Cams soll im Schlaf- und Kinderzimmer dokumentiert werden, wie es ist mit einem Neugeborenen zu leben. Mit dabei sind unter anderem Vanessa und Pascal, deren erstgeborener Sohn eifersüchtig auf das neue Baby Maileen wird. Obwohl Pascal gelernter Erzieher ist, gerät er mit zwei Kindern an seine Grenzen.Auf Flora und David kommen derweil mit der Geburt eines zweiten Kindes ebenfalls neue Herausforderungen zu: Baby Thelma macht aus dem Trio ein Quartett. Mama Flora gerät mit zwei Kindern an ihr Limit, denn Papa David hat erst vor drei Monaten einen neuen Job begonnen und kann in den ersten Wochen nach der Geburt weder Elternzeit noch Urlaub nehmen.