«Echoes» entthront «Sandman»

US-Quoten

Die australische Serie hat das britische Format vom ersten Platz geworfen.

Das Michelle-Monaghan-Produktwar der meistgesehene Titel auf Netflix während des Zeitfensters vom 22. bis 28. August, der ersten vollen Woche nach der Premiere am 19. August. Mit 68,5 Millionen Sehstunden überholte die Mini-Serie die Serie «The Sandman» von Neil Gaiman, die im gleichen Zeitraum 53,8 Millionen Stunden gesehen wurde und in den drei Wochen zuvor auf Platz eins der englischsprachigen Serien-Charts stand, die von Netflix selbst berechnet und ausgewiesen werden., die Komödie mit Kevin Hart und Mark Wahlberg in den Hauptrollen, war der zweitmeistgesehene Titel der Woche und der Film auf Platz eins. Mit 59,2 Millionen Sehstunden in den ersten drei Tagen auf dem Streamer folgt «Me Time» Sonny (Hart), der sich mit seinem besten Freund Huck (Wahlberg) für ein wildes Wochenende trifft, während seine Frau (Regina Hall) und die Kinder weg sind.Staffel drei vonbelegte in der zweiten vollen Woche ihrer Ausstrahlung mit 25,6 Millionen Sehstunden den dritten Platz der englischsprachigen TV-Charts. Die erste und zweite Staffel tauchten in der Woche zuvor auf dem achten und neunten Platz der Netflix Top10 auf, schafften es aber während des Zeitfensters vom 22. bis 28. August nicht erneut in die Charts.