Mirja Boes hört bei «Grill den Henssler» auf

TV-News

Die Jurorin wird am Sonntag ein letztes Mal an der Seite von Reiner Calmund und Christian Rach in der Jury der VOX-Show sitzen.

Die Aufzeichnungen der-Sommer-Specials auf der Seebühne in Magdeburg sind längst im Kasten, vier Folgen sind mittlerweile auch ausgestrahlt worden – mit teils sehr großem Erfolg. Bis zu 10,3 Prozent verzeichnete die Kochshow am Sonntagabend, zuletzt kratzte man mit 9,8 Prozent erneut an der magischen Zehn-Prozent-Marke. Diese könnte am kommenden Wochenende, 28. August, erneut fallen, denn neben den unterhaltsamen Kocheinlagen von Harry Wijnvoord, Stefan Mross und Barbara Becker gibt es noch einen Grund zum Einschalten.Es heißt Abschied nehmen von Jurorin Mirja Boes, die seit der neunten Staffel Teil der Sendung ist. Damals folgte sie gemeinsam mit Christian Rach auf Maria Groß und Gerhard Retter und testete seitdem die zubereiteten Gerichte an der Seite von Reiner Calmund.„Ich habe mit großer Freude an dieser Sendung teilgenommen. Das ist meine 60. Sendung, ich habe 80.000 Kalorien zu mir genommen, wenn man den Eierlikör, den wir Backstage verzehren dazurechnet, sind es sogar 150.000 Kalorien. Also ich muss mich von einer Sache trennen – und vom Eierlikör geht es nicht“, versucht sich Mirja Boes an einer scherzhaften Erklärung. Der wahre Grund ist indes ihr Live-Programm, wie sie verrät: „Ich habe durch Corona so viele Tour-Termine verschoben. Ich muss jetzt wieder raus auf die Bühne.“Wer auf Mirja Boes bei «Grill den Henssler», das von ITV Studios Germany produziert wird, folgt, steht derzeit noch nicht fest. Fakt ist aber, dass Boes‘ Nachfolger große Fußstapfen zu füllen hat, wie aus Reiner Calmunds Abschiedsworten ersichtlich wird: „Du bist mein Leckerchen und mein Zückerchen, meine klare 10 sitzt neben mir, meine Mirja!“, so der ehemalige Fußball-Manager.