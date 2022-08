«I.D.»: Neue Serie mit Genevieve Barr

England

Hinter dem neuen Projekt steckt «Sex Education»-Produzent Eleven.

Die Produktionsfirma Eleven, die unter anderem «Sex Education» herstellt, hat eine neue Serie für Channel 4 gezaubert. Diese hört auf dem Namenund darin befindet sich Genevieve Barr («The Silence») in der Hauptrolle. Das Format wird als Liebesbrief an das Gehörlossein beschrieben.Der achtteilige Krimi erzählt die Geschichte einer jungen gehörlosen Frau namens Emily, die ihren Nachbarn dabei beobachtet, wie er sie fotografiert, was sie bald auf eine Reise in ihre eigene Vergangenheit führt. "Dies führt sie dazu, zu erforschen, was sie getan haben könnte, um diese unerwünschte Aufmerksamkeit zu rechtfertigen, während sie gleichzeitig einen Tanz mit einem Fremden beginnt, der ebenso erheiternd wie gefährlich ist", heißt es in der Beschreibung"«I.D.» ist eine Reise zu der Frage, wer wir sind und wie die Menschen uns sehen", so Barr in einer Erklärung. "Eleven gab dem Projekt ein Zuhause, als ich anfing, und ich freue mich, dass wir mit Channel 4 einen Sender gefunden haben, der Wegbereiter für furchtloses und inklusives Storytelling ist. Es ist ein Privileg, diese von Gehörlosen geleitete Serie mit diesem Team zu leben und zu gestalten."