«Jenke. Crime» kehrt im September zurück

TV-News

Erneut gibt es vier Folgen der True-Crime-Reihe mit Jenke von Wilmsdorff bei ProSieben zu sehen.

Im Mai 2021 entpuppte sich die von Jenke von Wilmsdorff moderierte True-Crime-Sendungals Überraschungserfolg, denn im Schnitt schalteten 1,14 Millionen Zuschauer ein und sorgten so für einen Zielgruppen-Marktanteil von durchschnittlich 10,7 Prozent. ProSieben hielt sich dennoch bedeckt über eine Fortsetzung der Reihe, erst im Juni dieses Jahres gab es eine offizielle Bestätigung für weitere Ausgaben.Diese bleiben dem gewohnten Sendeplatz am Dienstagabend um 20:15 Uhr erhalten, die zweite Staffel beginnt am 13. September. Somit folgt Jenke auf Joko, der aktuell und noch bis 6. September diesen Sendeplatz mit seinem Erfolgsquiz «Wer stiehlt mir die Show?» bespielt. Von «Jenke. Crime» sind erneut vier Folgen vorgesehen.Darin trifft der Investigativ-Journalist auf Detlef Kowalewski, der in den 80er Jahren ein aufstrebender Rockstar und Millionär und in den 90er Jahren verurteilter Drogendealer und international gesuchter Straftäter war, der zwei Mal aus Hochsicherheitsgefängnissen ausbrach. Von Wilmsdorff konfrontiert den heutigen Tätowierer und Musiker mit seiner Vergangenheit und setzt ihn an einen Tisch mit dem Kriminalbeamten, der ihn hinter Gittern brachte. Außerdem trifft er die ehemalige serbische Basketball-Nationalspielerin Olivera Cirkovic, die ins kriminelle Milieu abdriftete und sich der legendären "Pink-Panther-Bande" anschloss. Bei Einbrüchen erbeutete sie mehrere hundert Millionen Euro. In den zwei weiteren Ausgaben von «Jenke. Crime» packt ein V-Mann aus und der TV-Journalist konfrontiert einen Räuber und Mörder noch einmal mit seinen Taten.