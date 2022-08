XYZ Films startet den Verkauf von «BlackBerry»

Kino-News

Die Produktionsfirma hat einen Spielfilm über die frühere Erfolgsfirma geschaffen.

Vor dem iPhone gab es den mächtigen BlackBerry – das erste Smartphone der Welt, das in den frühen 2000er Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebte, um dann einen katastrophalen Niedergang zu erleben. Ein neuer Film des «The Dirties»- und «Operation Avalanche»-Regisseurs Matt Johnson mit dem schlichten Titelwird den Aufstieg und Fall des einst allgegenwärtigen Geräts nachzeichnen, als seine kanadische Muttergesellschaft Research in Motion sich in Rechtsstreitigkeiten verzettelte und schließlich ihren Marktvorteil an Konkurrenten wie Apple und Samsung verlor. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Geschäftsbeziehung zwischen den Mitbegründern Mike Lazaridis und Jim Balsillie.Die Besetzung des Films wird angeführt von Jay Baruchel («This Is The End», «Knocked Up») und Glenn Howerton («It's Always Sunny in Philadelphia», «A.P. Bio»). Obwohl es noch nicht bestätigt ist, ist es wahrscheinlich, dass sie die Firmengründer spielen werden. XYZ Films, das den Film mitfinanziert hat, wird das Projekt auf dem TIFF den Käufern vorstellen. Elevation Pictures wird den Film in Kanada vertreiben.«BlackBerry» wird von Niv Fichman («Enemy»), Matthew Miller («The Dirties»), Fraser Ash («Possessor») und Kevin Krikst («Possessor») produziert. Der Film ist eine Produktion von Rhombus Media und Zapruder Films unter Beteiligung von Telefilm Canada und Ontario Creates in Zusammenarbeit mit CBC Films, IPR.VC und XYZ Films, die auch die Produktion übernehmen.