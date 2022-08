Doku über Murdoch soll ins Free-TV

US-Fernsehen

CNN hatte das Projekt eigentlich für seinen Streaming-Dienst konzipiert.

Nach der Einstellung der Mediensendung «Reliable Sources», die sich oft über die Inhalte des Fox News Channel lustig machte, plant CNN die Ausstrahlung einer bereits angekündigten Dokumentar-Miniserie über die Eigentümer des Senders., eine siebenteilige Dokumentarserie, die ursprünglich für die inzwischen gescheiterte Streaming-Website CNN+ geplant war, wird im Herbst auf dem Flaggschiff des Kabelsenders CNN ausgestrahlt. Die Originalserie wird am Sonntag, dem 25. September, mit zwei Episoden Premiere feiern.Die Serie wurde in Zusammenarbeit mit der ‚New York Times‘ und Left/Right produziert und basiert auf dem Artikel "How Rupert Murdoch's Empire of Influence Remade the World" der Journalisten Jonathan Mahler und Jim Rutenberg im ‚New York Times Magazine‘. Sie sind als beratende Produzenten an der Serie beteiligt. Ziel der Sendung ist es, den Aufstieg von Rupert Murdoch, seinen weltweiten Einfluss und den Kampf um die Nachfolge unter seinen Kindern zu untersuchen.In einer Ankündigung über die Serie im Februar sagte CNN, dass die Serie "die riskanten Geschäftsabschlüsse, die politischen Manöver und den dynastischen Verrat aufzeigt – und wie die Ambitionen einer Familie eines der größten Medienimperien der Geschichte hervorgebracht haben".