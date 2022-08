«The Power» begrüßt neue Stars

US-Fernsehen

Die neue Amazon-Serie ist unter anderem mit Toni Collette besetzt.

Toni Collette und Josh Charles haben für Rollen in der Amazon-Serieunterschrieben. Collette ( «Hereditary» ► , «The Staircase») übernimmt die Rolle, die zuvor Leslie Mann innehatte, die die Serie verließ, als die Produktion wegen der Pandemie verschoben wurde. Charles («We Own This City», «The Good Wife») übernimmt die Rolle von Tim Robbins, der die Rolle von Rainn Wilson übernommen hat.Darüber hinaus ist Raelle Tucker («Jessica Jones», «True Blood») als ausführende Produzentin und Showrunnerin zu «The Power» gestoßen. Ihre Rolle bei der Serie ist Teil eines Gesamtvertrags, den sie mit Amazon unterzeichnet hat. Collette und Charlies schließen sich einem Cast an, zu dem bereits Auli'i Cravalho, John Leguizamo, Eddie Marsan, Ria Zmitrowicz, Toheeb Jimoh, Zrinka Cvitesic und Ana Ularu gehören.Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Naomi Alderman wird «The Power» als unsere Welt beschrieben, mit einer Ausnahme: Die Natur hat sich verändert. Plötzlich und ohne Vorwarnung entwickeln alle Mädchen im Teenageralter auf der Welt die Fähigkeit, Menschen nach Belieben mit Stromschlägen zu töten. Die Serie folgt einer Reihe von Charakteren von London bis Seattle, von Nigeria bis Osteuropa, während sich die Macht von einem Kribbeln in den Schlüsselbeinen von Teenagern zu einer kompletten Umkehrung des Machtgleichgewichts in der Welt entwickelt.