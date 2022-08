«Community»-Film ist skizziert

US-Fernsehen

Das Peacock-Projekt hat inzwischen weitere Züge angenommen.

Seit der sechsten und letzten Staffel der Serie im Jahr 2015 warten die Fans vonsehnsüchtig auf einen Kinofilm – eine Idee, die schon seit über acht Jahren angedeutet wurde. Am Montag gab Serienschöpfer Dan Harmon jedoch das bisher konkreteste Update zu dem Projekt."Es gibt einen Entwurf dafür", sagte Harmon gegenüber ‚Newsweek‘. "Es gibt ein Produkt, das zusammengestellt und in die Welt gesetzt wurde. Ich denke, so real ist es." Harmon zögerte jedoch, die Fans weiter zu verärgern und fügte hinzu: "Das ist wahrscheinlich genug, was die Leute wütend macht, wenn es in einem Jahr [nichts] gibt. Es bedeutet immer noch nicht, dass es morgen einen Film geben wird. Es bedeutet, dass es definitiv einen geben wird.""Wie kann man einem Fan, der jeden Tag über «Community» auf Instagram schreibt, sagen: 'Ja, es wird definitiv passieren, aber es kann zwischen einem und acht Jahren dauern' – so funktioniert die Branche, vor allem wenn man Pandemien und so weiter berücksichtigt", so Harmon weiter. "Aus der Sicht eines Fans fühlt es sich wie psychologische Folter an, immer wieder auf den Rücksitz eines Kombis zu schauen und zu sagen: 'Wer will McDonald's?' Und einfach weiter auf der Autobahn zu fahren. Ich möchte nicht schuldig sein, dieses Gefühl zu verursachen. Es dauert einfach manchmal so lange."