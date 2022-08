«Curb Your Enthusiam» bekommt neue Folgen

US-Fernsehen

Zwölf Staffeln und immer noch kein Ende in Sicht. Die Serie von Larry David geht bei HBO weiter.

wurde für die zwölfte Staffel bei HBO verlängert. Staffel elf der von der Kritik hochgelobten Comedy-Serie, die hierzulande unter dem Titel «Lass es, Larry!» ausgestrahlt wird, wurde im Oktober 2021 auf HBO ausgestrahlt. Diese Staffel erhielt vier Emmy-Nominierungen, darunter für die beste Comedy-Serie und den besten Gastdarsteller in einer Comedy-Serie für Bill Hader. Insgesamt hat die Serie bis heute 51 Emmy-Nominierungen erhalten."Die Rolle des Larry David zu spielen, war die größte Ehre meines Lebens", sagte Larry David. "Bei meinen Recherchen über diesen facettenreichen, multitalentierten Mann habe ich entdeckt, dass mehr in ihm steckt, als ich mir je hätte vorstellen können: Er spricht sechs Sprachen, pökelt seine eigenen Gurken und führt eine nationale Bewegung an, um in jedem Haus ein Bidet zu installieren. Außerdem habe ich aus zahlreichen Quellen erfahren, dass er der großzügigste aller Liebhaber ist. Ich bin so aufgeregt, mich wieder in diese Naturgewalt zu verwandeln. Ich bete nur, dass ich ihm gerecht werden kann."David ist der Schöpfer von «Curb Your Enthusiasm» und spielt eine halb fiktive Version seiner selbst. Um die Erzählung spontan zu halten, wird die Serie ohne Drehbuch gedreht, und die Darsteller erhalten Szenenumrisse und improvisieren ihre Sätze nach und nach.