ZDF zeigt Helene Fischers Giga-Konzert im Oktober

Über 130.000 Menschen waren in München Teil des einzigen Konzerts der Schlagergröße auf deutschem Boden in 2022. Anfang Oktober dürfen sich die ZDF-Zuschauer auf einen exklusiven Konzertfilm freuen.

Die ‚Süddeutsche Zeitung‘ sprach von einem 2perfekten Konzertbeginn“, der ‚Spiegel‘ attestierte der Künstlerin „perfektes Entertainer-Einmaleins“ – die Presse überschlug sich förmlich trotz einiger Unwägbarkeiten im Vorfeld des Giga-Konzerts von Helene Fischer am vergangenen Wochenende auf dem München Messegelände, wo sich über 130.000 Menschen einfanden. Es war das einzige Deutschlandkonzert der Ausnahme-Schlagersängerin in diesem Jahr und das bisher größte in Fischers Karriere. Wackelige Handyvideos klicken sich bei YouTube tausendfach, denn Fischer hat sicherlich hierzulande weitaus mehr Fans als 130.000 Menschen.Die übrigen dürfen sich demnächst auch über professionelles Videomaterial freuen, denn Kameras des ZDF haben ebenfalls mitgefilmt. Daraus ist ein Konzertfilm entstanden, der den Titelträgt und am Samstag, den 1. Oktober, um 21:45 beim Mainzer Sender ausgestrahlt wird. Der 75-minütige Film zeigt jedoch nicht das komplette Konzert, sondern die Highlights aus München.Neben den neuesten Songs ihres aktuellen Albums „Rausch“ sind auch die größten Hits wie „Atemlos“ Teil der Show gewesen, die auf einer 150 Meter breiten Bühnen-Konstruktion stattfand. Umgeben war Helene Fischer dabei von ihrer Band und ihren Tänzern. Regie führte der preisgekrönte und Grammy-nominierte Regisseur Paul Dugdale.