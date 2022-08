HBO Max bricht «Driftwood» ab

US-Fernsehen

Der animierte Fernsehfilm kam von den Cartoon Network Studios.

HBO Max hat den kommenden Animationsfilmgestrichen. Der Film, der von den Cartoon Network Studios produziert wurde, hatte erst vor drei Monaten grünes Licht bekommen. Der Familienabenteuerfilm ist einer von vielen Titeln, die beim Streamer verloren gehen – erst vergangene Woche wurden fast 40 Serien und Filme von der Plattform entfernt, wie «Little Ellen», das 20 fertige Episoden hatte, die noch nicht veröffentlicht waren. Der Verlust dieser Projekte ist eine Folge der Fusion von Warner Bros. Discovery und der Entschlossenheit von CEO David Zaslav, drei Milliarden Dollar an Kosten einzusparen.Der von HBO Max am 6. Mai angekündigte Film «Driftwood» spielt in einer verfallenden Waldzivilisation, die von einer giftigen Brennstoffquelle abhängig ist und von einer bösen Organisation beherrscht wird. Der Film sollte Clover folgen, einer kleinen mausähnlichen Kreatur, die durch die Sterne rast, um Driftwood zu finden, die letzte freie Stadt der Gesellschaft, die den Schlüssel zu einer sicheren und nachhaltigen Treibstoffquelle und einer Zukunft für die Galaxie darstellen könnte. Der böse Overlord Thorn will Clover eliminieren und Driftwood zerstören, um seine Macht zu erhalten. Clover und seine neuen Freunde Marigold und Caspia setzen sich zur Wehr, um ihn ein für alle Mal aufzuhalten und ihren Wald am Rande der Unendlichkeit zu retten. «Driftwood» wurde von Victor Courtwright entwickelt und produziert.Viele der Titel, die gestrichen werden, stammen aus der Kinder- und Familienabteilung von HBO Max – wie auch viele der Entlassungen bei WBD. 70 HBO- und HBO-Max-Mitarbeiter haben Anfang des Monats ihren Job verloren, einige davon haben an Kinder- und Familieninhalten gearbeitet.