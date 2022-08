Krimis bei ARD und ZDF nehmen sich gegenseitig die Zuschauer weg

Quotennews

Beide öffentlich-rechtlichen Sender setzten nach dem Ende der European Championships auf dieselbe Programmfarbe. Im Ersten startete zudem ein neues Nachmittagsformat.

Als zu Beginn des vergangenen Jahres die Corona-Pandemie die Bundesrepublik Deutschland fest in ihren Klauen hatte, staunte man nicht selten über die hohen Reichweiten, die Krimi-Ausstrahlungen bei den Öffentlich-Rechtlichen generierten. So verfolgten am 18. Januar 2021 8,32 Millionen Zuschauer den Filmund sorgten so für die größte Reichweite der Krimi-Reihe. Rund anderthalb Jahre später wiederholte der Mainzer Sender den 90-Minüter und kam diesmal auf 4,08 Millionen Zuschauer.Statt 24,3 Prozent Marktanteil setzte es diesmal gute 16,4 Prozent bei allen Sehern. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden annehmbare 6,0 Prozent gemessen, was verdeutlicht, dass lediglich Erstausstrahlungen wirklich überzeugen können. Das Ergebnis hätte aber auch niedriger ausfallen können Mit 1,08 Millionen Jüngeren wurden vor einem Jahr 11,6 Prozent verbucht. Diesmal schalteten lediglich 0,32 Millionen ein.Auch im Ersten gab es eine Zweitverwertung eines Krimis zu sehen. Die Premiere vonliegt allerdings schon etwas weiter in der Vergangenheit. 2015 waren an einem Donnerstag im April etwas mehr als fünf Millionen Zuschauer dabei. Diesmal sorgte der Spielfilm für 3,04 Millionen Interessierte. Die Marktanteile lagen bei 12,2 Prozent bei allen und 6,1 Prozent bei den Jüngeren. Vergangene Woche gab es ebenfalls eine «Donna Leon»-Wiederholung zu bestaunen, die auf ein 4,52-millionenköpfiges Publikum kam und einen grandiosen Marktanteil von 18,5 Prozent einfuhr.Am Nachmittag setzte die blaue Eins derweil auf ein weiteres neues Format, das auf lange Sicht möglicherweise die Telenovelas ersetzen könnte.mit Elena Uhlig und Johannes Wimmer kam aber ähnlich schlecht wie zuletzt «Team Hirschhausen!» beim Publikum an. Nur 0,60 Millionen sahen den Auftakt, bei dem Harry Wijnvoord zu Gast war und sechs neue «Der Preis ist heiß»-Folgen bei RTL im Oktober ankündigte. Der Marktanteil lag bei mageren 7,5 Prozent. Beim jungen Publikum waren gerade mal 40.000 Menschen mit von der Partie, die für katastrophale 3,0 Prozent Sehbeteiligung sorgten. Im Anschluss kamab 15:10 Uhr auf 0,97 Millionen Zuschauer, die Marktanteile stiegen auf solide 11,1 respektive 3,1 Prozent.