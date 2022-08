Primetime-Check

Wie lief es für das «Grey’s Anatomy»-Finale bei ProSieben? Konnte die nächste «Krass und crazy»-Ausgaben für RTLZWEI gute Quoten einfahren?

Im Ersten und beim ZDF gab es am Montag jeweils einen Krimi zu sehen.lockte 3,04 Millionen Zuschauer zur blauen Eins und sorgte so für einen Marktanteil von 12,2 Prozent. Mit 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen gelang dem Ersten der Sprung auf 6,1 Prozent in dieser Zuschauergruppe.verfolgten ab 21:45 Uhr 2,47 Millionen Interessierte. Die erste Sendung nach Bekanntwerden von Frank Plasbergs Abschied am Ende des Jahres holte 11,9 Prozent bei allen und 6,8 Prozent bei den Jüngeren.brachte 4,08 Millionen Zuschauer zum ZDF, was 16,4 Prozent Marktanteil nach sich zog. Mit 0,32 Millionen jungen Sehern und 6,0 Prozent Marktanteil lief es ähnlich wie im Ersten.informierte 3,63 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich nun bei 15,7 und 9,4 Prozent. Ab 22:12 Uhr unterhielt1,85 und 1,33 Millionen Zuschauer. Mit 10,2 und 11,4 Prozent Sehbeteiligung bei allen und 4,7 und 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die Doppelfolge mäßig.Sieger bei den Privaten wurde RTL mit, das 3,51 Millionen Zuschauer sahen. Die Marktanteile lagen mit 14,4 respektive 14,0 Prozent auf einem hohen Niveau.sorgte ab 22:15 Uhr noch für 2,13 Millionen Zuschauer und 10,3 Prozent bei den Umworbenen. VOX setzte aufund sahnte 0,72 Millionen Zuschauer ab. Die knapp vierstündige Sendung holte in der Zielgruppe eine Einschaltquote von 7,5 Prozent.wollten sich bei RTLZWEI 0,32 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, was einem Marktanteil von schlechten 1,3 Prozent entsprach. In der Zielgruppe waren mit 0,18 Millionen Zuschauern lediglich 3,4 Prozent Marktanteil drin.In Sat.1 eröffnete Julia Leischik. 1,29 Millionen Menschen kamen zur Einweihungsfeier, was einem soliden Marktanteil von 5,4 Prozent entsprach. 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährigen markierten ausbaufähige 5,6 Prozent. Bei ProSieben stand währenddessen das Staffelfinale vonauf dem Programm, das 0,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen wollten. Mit Marktanteilen von 2,7 und 5,3 Prozent lief es einmal mehr unbefriedigend. Zwei alte Episoden kamen dann auf 0,45 und 0,38 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe rutschte ProSieben auf miese 4,2 und 5,0 Prozent. Eine ansprechende Quoten-Leistung bot Kabel Eins, wo eszu sehen gab. 0,88 Millionen schalteten ein, auf dem Gesamtmarkt verzeichnete man ordentliche 3,7 Prozent. Mit 0,28 Millionen Umworbenen und 5,5 Prozent lief es für Kabel-Eins-Verhältnisse sehr gut.