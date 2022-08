Miosga moderiert «Tagesthemen» live aus Kiew

TV-News

Die Sendung am Mittwoch ist der Abschluss einer einwöchigen Reise der Moderatorin durch die Ukraine, die sich seit einem halben Jahr dem russischen Angriffskrieg widersetzt.

Am 24. Februar nahm der Krieg in der Ostukraine, der seit 2014 schwelt, eine neue Wendung, denn an jenem Tag marschierten russische Truppen großflächig in die Ukraine ein. Am morgigen Mittwoch, 24. August, der gleichzeitig der Unabhängigkeitstag der Ukraine seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist, dauert der russische Angriffskrieg somit ein halbes Jahr an. Zu diesem Anlass produziert der zuständige NDR die-Sendung an jenem Abend um 22:15 Uhr live aus Kiew.Als Moderatorin ist Caren Miosga im Einsatz, für die der Mittwoch das eine einer einwöchigen Reportage-Reise durch die Ukraine bedeutet. Sie sprach dabei mit der Bevölkerung über Leben und Überleben im Krieg. Gemeinsam mit WDR-Reporter Vassili Golod reiste sie von der polnisch-ukrainischen Grenze nach Lwiw, über Tscherniwzi bis nach Kiew. Weitere Drehorte waren Butscha, Moschtschun und Irpin. Die Reportagen werden über die Kanäle der «Tagesschau» in den Sozialen Medien und auf tagesschau.de veröffentlicht sowie in mehreren Fernsehsendungen der ARD, des WDR und auf tagesschau24 ausgestrahlt.Bereits am heutigen Dienstagnachmittag ab 15 Uhr steht Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko den Usern Rede und Antwort, in einem Livestream der «Tagesschau» auf Facebook, YouTube und dem Nachrichtensender tagesschau24