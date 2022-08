«Hartz und herzlich»: RTLZWEI setzt auf neue Mannheim-Geschichten

TV-News

Ab Mitte September zeigt der Grünwalder Sender wieder Schicksale aus den „Benz-Baracken“.

Der Fernsehsender RTLZWEI hat vier neue Folgen des Sozialreportage-Formatesangekündigt, die ab dem 13. September immer dienstags zur besten Sendezeit ausgestrahlt werden. Das Team der UFA Show & Factual hat sich dafür wieder nach Mannheim in die „Benz-Baracken“ begeben, also in den Stadtteil Waldhof. Das Besondere an den neuen Folgen ist, dass sie zeigen, wie es nach dem Tod von Dagmar, die Anfang November 2021 verstorben war , für die anderen Bewohner des sozialen Brennpunkts weitergeht.Dagmars Töchter Tammy und Anja möchten, dass Fans, Freundinnen und Freunde ein Andenken an die gute Seele der Benz-Baracken, die sich durch eine anpackende und robuste Art auszeichnete, mitnehmen können. Deshalb veranstalten sie mit dem Rest der Familie einen Hofflohmarkt. Auch Elvis möchte an diesem Tag noch einmal einen Blick auf ihr Hab und Gut werfen und kämpft dabei mit den Tränen. Derweil hat sich für Hartz-IV-Empfängerin Janine ein Traum erfüllt: Sie hat ein Stipendium an einer Make-Up-Schule bekommen und pendelt täglich dorthin.Zudem steht Jerrick im Mittelpunkt, der mit psychischen Problemen zu kämpfen hat und deshalb seinen Tankstellen-Job aufgeben muss. Petra plant unterdessen einen Umzug in die Neubauten der Benz-Baracken und will sich mit Pascal und Selina um eine neue Bleibe bewerben. Auch im gelben Reihenhaus bei Carmen und Dieter sind die Neubauten Thema: Die Großfamilie sucht allerdings kein neues Zuhause, beschäftigt sich aber mit den Veränderungen, die neben Lärm und Schmutz auch ungewollte Mäuse mit sich bringen. Den Weg raus aus den Baracken hat Pascal gefunden, als er nach Kusel zu seiner Freundin zog. Doch auch nach neun Monaten ist der 20-Jährige weiterhin auf staatliche Hilfe angewiesen und Corona verzögert die Jobsuche zusätzlich.