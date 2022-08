«Intimate.»: «Discounter»-Produzenten machen Serie für Joyn und ProSieben

TV-News

Versprochen wird eine Serie, bei der «jerks.»-Fans voll auf ihre Kosten kommen.

Im vergangenen Winter arbeiteten Bruno Alexander, Emil und Oskar Belton und Max Mattis gemeinsam mit Christian Ulmens Produktionsfirma Pyjama Pictures zusammen, um für Amazon Prime Video die Mockumentaryzu produzieren, die mittlerweile um eine zweite Staffel verlängert wurde. Nun hat das Quartett, das gemeinsam mit Leo Fuchs die Produktionsfirma Kleine Brüder führt, ein neues Projekt an Land gezogen, bei dem alle fünf auch als Hauptdarsteller mitwirken. Für Joyn und ProSieben drehen sie aktuell die ComedyserieAlexander, die beiden Belton-Brüder und Fuchs produzieren, stehen als Hauptdarsteller vor der Kamera und inszenieren gleichzeitig ihre eigenen Drehbücher. Mattis ist zwar nicht Regisseur, fungiert aber genauso als Showrunner wie die anderen. Er agiert darüber hinaus auch als ausführender Produzent. Die achtteilige Comedyserie soll im Frühjahr 2023 hinter der Bezahlschranke von Joyn im Plus+-Bereich debütieren. Auch eine Ausstrahlung bei ProSieben ist geplant – dann jeweils in Doppelfolgen.Der Humor der Serie zeichne sich dadurch aus, dass die Hauptdarsteller bis an die moralischen Schmerzgrenzen und auch mal darüber hinaus gehen. Das Publikum begleitet in «Intimate.» die fünf Hamburger Freunde beim Erwachsenwerden und dem damit verbundenen grandiosen Scheitern an ihren eigenen sozialen Fähigkeiten, wie es in der Beschreibung heißt. Die Impro-Serie zeigt spezifische sensible Momente im Leben von Bruno, Emil, Oskar, Max und Leo, in denen üblicherweise definitiv die Kamera aus ist – und über die man generell nicht spricht beziehungsweise sprechen sollte. Mutwillig oder aus Verplantheit verstricken sich die Jungs in die verrücktesten Lügenkonstrukte, die sie immer schneller einholen, als ihnen lieb ist.