«Batman»-Zeichentrickserie wird anders vermarktet

US-Fernsehen

HBO Max wird für das Projekt nicht mehr weiterverfolgt.

HBO Max hat sechs kommende Zeichentrickserien gecancelt, darunter. Das Projekt sollte im Mai 2021 in Serie gehen, wobei Bruce Timm, J.J. Abrams und Matt Reeves als ausführende Produzenten vorgesehen waren. Die anderen Serien, die auf der Kippe stehen, sind «Merry Little Batman», «The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie», «Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical», «Did I Do That to The Holidays: A Steve Urkel Story» und «The Amazing World of Gumball: The Movie».Die Produktion aller sechs Serien wird fortgesetzt, und es ist geplant, sie auf anderen Plattformen als HBO Max anzubieten. Warner Bros. Animation ist das Studio für jede Serie, mit Ausnahme von «The Amazing World of Gumball», das von H-B Studios Europe produziert wird.«Batman: Caped Crusader» sollte auf «Batman: The Animated Series»" aufbauen, die von Timm mitgestaltet wurde und von 1992 bis 1995 85 Folgen lang auf Fox Kids ausgestrahlt wurde. Dies ist das zweite Projekt von J.J. Abrams, das Warner Bros. Discovery in letzter Zeit nicht weiterverfolgt – HBO hat sich im Juni von seinem Science-Fiction-Drama «Demimonde» getrennt.