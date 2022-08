Der Hype vorbei? «Yes, we camp!» lässt wieder nach

Quotennews

Zwei starke Wochen konnte das Camping-Format bei Kabel Eins genießen - jetzt scheint sich das Interesse zu verabschieden.

Nach miserablem Start am 31. Juli, als man bei Kabel Eins noch auf eine Folge im Vorlauf der Primetime setzte, stabilisierte sich die Leistung von. Die letzten beiden Ausgaben brachten jeweils 0,8 Millionen Zuscahuer und mit 3,3 und 3,4 Prozent am Markt einen für Kabel Eins ordentlichen Wert ein. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen übertraf wohl sogar einige Erwartungen und fuhr mit 0,31 und 0,26 recht gute 6,2 und 5,1 Prozent am entsprechenden Markt ein. Nun ebbt jedoch das Interesse ab.Gestern musste das Format erstmals wieder weniger Reichweite einstecken, 0,71 Millionen Zuschauer kamen für die Primetime-Ausgabe zusammen, der Marktanteil schrumpfte auf 2,8 Prozent. Die Zielgruppe ließ ebenfalls nach, sodass 0,21 Millionen werberelevante Zuschauer für nur noch 3,6 Prozent am Markt sorgen konnten. Insgesamt war man so noch besser als die bisher schlechteste Ausgabe, die erste Primetime-Ausgabe, die Zielgruppe stellte jedoch einen neuen Negativ-Rekord mit diesen Zahlen auf, abgesehen von den bodenlosen Zahlen der erwähnten ersten Ausgabe im Vorlauf der Primetime am 31. Juli.Zulegen konnte dafür im Anschluss. Das Format holte in der letzten Woche 0,55 Millionen Zuschauer und 0,18 Millionen Umworbene ab, gestern kamen deutlich bessere 0,61 Millionen Zuschauer und 0,19 Millionen Umworbene zustande. Die Marktanteile steigerten sich von 4,1 auf 4,5 Prozent, die Zielgruppe kam von 5,4 au 5,7 Prozent.