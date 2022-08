«Love Island»-Moderatorin verlässt die Show

England

Laura Whitmore möchte die britische Sendung aufgrund von verschiedenen Problemen abgeben.

-Moderatorin Laura Whitmore hat die britische Reality-Show nach zweieinhalb Jahren verlassen. Whitmore, eine enge Freundin der ehemaligen Moderatorin Caroline Flack, übernahm im Januar 2020 die Nachfolge der langjährigen Moderatorin, kurz nach deren Verhaftung im Dezember 2019 wegen häuslicher Gewalt und zwei Monate vor Flacks Selbstmord. Mit der «Love Island»-Wintersendung vor der Pandemie 2020 und den Sommerausgaben 2021 und 2022 hat Whitmore insgesamt drei Staffeln moderiert.Den Fans der Sendung ist jedoch aufgefallen, dass der Moderator in den letzten Staffeln, in denen die Darsteller weitgehend allein und ohne Moderator agiert haben, immer weniger zu sehen war. Whitmore ist hauptsächlich in der Aftershow «Aftersun» zu sehen.Auf Instagram schreibt Whitmore: "Es gibt bestimmte Elemente der Show, die ich als sehr schwierig empfinde und die aufgrund des Formats nicht geändert werden können, einschließlich des Hin- und Herfliegens nach Südafrika zusammen mit meinen neuen Projekten, die in Konflikt stehen. Ich wünschte, es wäre noch möglich, aber ich weiß, dass ihr in guten Händen seid. Ich wollte eigentlich nur für eine Staffel für Caroline einspringen, aber es wurden drei Staffeln daraus. Ich hoffe, ich habe dich stolz gemacht, Caroline."