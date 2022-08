«Hot oder Schrott»-Wiederholungen steigern sich gegenüber den Vorwochen deutlich

Quotennews

Zuletzt liefen die alten Folgen bei VOS auf niedrigem Niveau. Gestern schoben sie sich wieder auf ein zufriedenstellendes Level.



VOX wiederholt schon seit einigen Wochen alte Folgen der Dokusoap. Zuletzt hatte diese Programmierung jedoch einen Durchhänger und landete des Öfteren bei mageren Resultaten, beispielweise als die erste Ausgabe in der Vorwoche 2,9 Prozent bei 0,67 Millionen Zuschauern holte. Auch mit 0,23 Millionen Werberelevanten kam man hier nicht über mäßige 4,7 Prozent Marktanteil hinaus.Gestern stieg man jedoch bereit mit 0,92 Millionen Zuschauern, also auf deutlichem höherem Niveau, ein. Dies entsprach einem annehmbaren Marktanteil von 4,0 Prozent. Mit der zweiten Ausgabe waren bei 0,77 Millionen Fernsehenden solide 4,7 Prozent Marktanteil möglich. Im Anschluss ging es mit 0,40 Millionen Interessenten zurück auf 4,0 Prozent. In der Zielgruppe stieg man mit 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährigen, ehe die Zuschauerzahl auf 0,29 und dann 0,15 Millionen sank. Die Sehbeteiligung erhöhte sich jedoch zunächst auf gute 7,1 Prozent und fiel dann auf passable 6,2 Prozent zurück.RTLZWEI zeigte eine neue Ausgabe der Sozialreportageund bewegte damit 0,70 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Dies entsprach, genau wie in der Vorwoche, einen hohen Marktanteil von 3,0 Prozent. Auch in der Zielgruppe blieb das Resultat mit 0,27 Millionen Jüngeren sowie guten 5,4 Prozent Marktanteil nahezu konstant. Es folgte eine Ausgabe von, welche bei einem Publikum von 0,67 Millionen Menschen auf hervorragende 4,9 Prozent kletterte. Auch die 0,24 Millionen Umworbenen machten einen Sprung auf starke 7,3 Prozent.