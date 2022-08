Sportdeutschland.TV zeigt alle Spiele der Frauen- und Herren-Volleyball-WM

TV-News

Für die Spiele mit deutscher Beteiligung wird aber ein Aufpreis fällig.

Kurz vor dem Turnierstart der Volleyball-WM der Männer am 26. August hat sich der Streamingdienst des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Sportdeutschland.TV, die Übertragungsrechte an allen Spielen gesichert. Möglich wurde dies durch eine Lizenzvereinbarung zwischen der DOSB New Media GmbH, Betreiberin des Online-Senders Sportdeutschland.TV, und der Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), die zudem auch die Rechte an der Frauen-WM beinhaltet, die ab Ende September in Polen und der Niederlande ausgetragen wird.Sportdeutschland.TV bietet den Nutzern verschiedene Möglichkeiten, die Spiele der WM zu verfolgen. Neben einem Turnierticket für 7,50 Euro, das Zugang zu den deutschen Spielen und dem Halbfinale und Finale gewährt, gibt es außerdem digitale Tickets für Einzelspiele zum Preis von 5,00 Euro. Alle anderen Spiele sind kostenlos. Außerdem gibt es die Möglichkeit durch ein Kombiticket für 10,00 Euro alle Spiele der Männer und Frauen Volleyball Weltmeisterschaften zu sehen.Die deutschen Spiele der Männer und Frauen sowie ausgewählte Highlight Spiele werden von Peter Große kommentiert. Ihm zur Seite stehen abwechselnd die ehemaligen Nationalspieler Felix Fischer, Sebastian Kühner und Georg Klein als Experten. Das erste Spiel der deutschen Männernationalmannschaft findet am 26. August um 17:30 Uhr statt, Gegner ist Frankreich. Die übrigen Gruppengegner sind Kamerun und Co-Gastgeber Slowenien. Die Frauen-Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Spiel am 23. September um 19:00 Uhr gegen Bulgarien. Weitere Gegner sind Kasachstan, Serbien, USA und Kanada.