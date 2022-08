RTL streicht «Alt & Abgefahren»-Staffelfinale

TV-News

Die Senioren von «Alt & Abgefahren» müssen eine vorzeitige Abfahrt aus dem Programm nehmen. Etwas überraschend kommt die Entscheidung deshalb, weil am Sonntag das Staffelfinale anstand.

Der Sonntag war in den vergangenen Wochen einer der schwächsten Wochentage für den Sender RTL , sodass man sich zuletzt auch von der Primetime mit «Zeig uns deine Stimme» trennte. Nun haben die Kölner Programmverantwortlichen weiter am Programm geschraubt und kurz vor dem Finale der zweiten Staffel dem Nachmittagsformatden Stecker gezogen, dessen vorerst letzte Folge am kommenden Sonntag, 28. August hätte ausgestrahlt werden sollen.Sicherlich war die Sendung, in der unter anderem Bau-Mogul Richard Lugner im hohen Alter noch einmal die Führerscheinprüfung absolvieren sollte, nicht allein für die schlechten Sonntagsquoten verantwortlich, es ist aber nicht von der Hand zu weißen, dass durchschnittlich 7,1 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe deutlich zu wenig für den größten Privatsender sind. Im vergangenen Jahr sorgten vier Episoden noch für 11,0 Prozent bei den Umworbenen. Die Reichweite hatte sich von 2,22 Millionen auf 0,80 Millionen fast gedrittelt. Stattdessen sollen es die ohnehin geplanten Spielfilmesowierichten, die nun ab 8:10 Uhr gesendet werden. Im Vorlauf wirdvom Vorabend wiederholt.Weitere Programmanpassungen nahm RTL auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 27. auf den 28. August, vor. Stattkommt es ab 4:25 Uhr zu einer Doppelfolge der Musik-Sendung, die sich mit den „erfolgreichsten Balladen“ und den „besten deutschen Acts“ beschäftigt. Zuletzt sorgten die Wiederholungen mit Peter Illmann für deutlich zweistellige Marktanteile von bis zu 15,8 Prozent.