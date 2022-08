Michael Fishman verlässt «The Conners»

US-Fernsehen

Der Schauspieler war vier Staffeln lang Teil der Sitcom.

-Star Michael Fishman verlässt die ABC-Sitcom vor der fünften Staffel. Fishman spielte in der Serie DJ Conner und übernahm damit die Rolle, die er zehn Staffeln lang in «Roseanne» spielte. Genaue Details, wie Fishman aus der Serie herausgeschrieben wird, sind derzeit noch geheim, aber es wird angeblich eine Tür offen gelassen, damit er in zukünftigen Episoden zurückkehren könnte, wenn er es wünscht. Jayden Rey, die in der Serie DJs Tochter Mary spielt, wird wieder in der Serie zu sehen sein.Die Darsteller John Goodman, Laurie Metcalf, Sara Gilbert, Lecy Goranson, Emma Kenney, Ames McNamara, Jay R. Ferguson und Katey Sagal werden in der neuen Staffel wieder dabei sein. Sagal war in der ersten Staffel der Serie als Louise zu sehen, eine ehemalige Highschool-Klassenkameradin von Dan, Roseanne und Jackie, die schließlich Dans neue Frau wird.Fishman spielte DJ Conner erstmals 1988 in der zweiten Folge von «Roseanne». Er blieb während der ersten neun Staffeln bei der Serie und kehrte zusammen mit dem Rest der Originalbesetzung für die Wiederaufnahme 2018 zurück. Seit 2020 hat er auch bei fünf Episoden von «The Conners» Regie geführt.