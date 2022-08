Naveen Andrews spielt bei «Cleaning Lady» mit

US-Fernsehen

In der zweiten Staffel der Serie sieht man den «The Dropout»-Star.

Naveen Andrews hat für eine reguläre Rolle in Staffel zwei vonbei Fox unterschrieben. Andrews wird Robert Kamdar spielen, Nadias (Eva De Dominici) geselligen und charmanten Ex-Liebhaber, der einen Keil zwischen Arman (Adan Canto) und Nadia treiben will. Zur Besetzung von Staffel zwei gehört auch Faith Bryant, während Chelsea Frei und Liza Weilguest als Gaststars für diese Staffel vorgesehen sind.Die zweite Runde der Drama-Serie beginnt mit Thony (Élodie Yung), die verzweifelt versucht, ihren Sohn Luca (Sebastien und Valentino LeSalle) zu finden, nachdem er von seinem Vater Marco (Ivan Shaw) entführt wurde. Sie weiß nicht, wohin sie sich wenden soll, und bittet den FBI-Agenten Garrett Miller (Oliver Hudson) um Hilfe, um ihn aufzuspüren, bevor sie das Land verlassen. In der Zwischenzeit zwingt ein Vorfall, in den Chris (Sean Lew) verwickelt ist, Fiona (Martha Millan) dazu, ihren Sohn mit allen Mitteln zu schützen, was die Frage aufwirft, wie weit eine Mutter gehen würde, um ihr Kind zu schützen.Andrews ist beim Fernsehpublikum kein Unbekannter, denn er spielte die Hauptrolle während der gesamten Laufzeit der ABC-Hitserie «Lost». Für seine Arbeit in der Serie wurde er sowohl für einen Emmy als auch für einen Golden Globe als bester Nebendarsteller nominiert. Zuletzt erntete Andrews Lob für seine Rolle in der Hulu-Serie «The Dropout».