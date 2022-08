«House of the Dragon»-Reichweiten leicht gestiegen

US-Quoten

HBO und seine zahlreichen Plattformen verbuchten ein kleines Plus mit der Ausstrahlung der zweiten Folge.

Episode zwei vonerreichte nach der Ausstrahlung am Sonntag 10,2 Millionen Zuschauer auf HBO und HBO Max , wie Warner Bros. Discovery mitteilte. Am Freitag wurde die Serie vorzeitig für die zweite Staffel verlängert, woraufhin HBO mitteilte, dass die Zuschauerzahl bei der Premiere auf 20 Millionen gestiegen war. Jetzt sagt der Sender, dass sich diese Zahl der 25-Millionen-Marke nähert.Mit der zweiten Folge wurde eine Steigerung von zwei Prozent gemessen. Die Serienpremiere erreichte 9,99 Millionen Zuschauer. Die Premiere mit dem Titel "Heirs of the Dragon" war die erfolgreichste HBO-Premiere aller Zeiten und hat die Zuschauerzahlen des Vorgängers «Game of Thrones» mehr als verdoppelt, der bei seiner Premiere 2011 von 4,2 Millionen Zuschauern gesehen wurde.Die Einschaltquoten von «House of the Dragon» jedoch kommen nicht an die Zahlen der achten «Game of Thrones»-Staffel heran, die bei ihrer Premiere von 17,9 Millionen und bei der zweiten Folge von 10,3 Millionen Zuschauern gesehen wurde. In Deutschland landete die zweite Folge im Übrigen bei 0,284 Millionen Zuschauer und starken 41,5 Prozent Marktanteil. Damit lag das Format unter anderem vor «Explosiv – Das Magazin» (RTL).