«Dark Matter»: Jennifer Connelly macht mit

US-Fernsehen

Zusammen mit Joel Edgerton wird die Schauspielerin bei «Dark Matter» mitwirken.

Jennifer Connelly wird neben Joel Edgerton in der Apple-Serienadaption des Blake-Crouch-Romansspielen. Dies ist eine der wenigen Fernsehrollen, die Connelly in ihrer Karriere innehatte. Derzeit spielt sie die Hauptrolle in der TNT-Serie «Snowpiercer», die mit der kommenden vierten Staffel ausläuft.Die neun Episoden umfassende Serie wurde im März bei Apple bestellt. Sie folgt Jason Dessen (Edgerton), einem Physiker, Professor und Familienvater, der eines Nachts auf dem Heimweg durch die Straßen Chicagos in eine alternative Version seines Lebens entführt wird. Das Wunder verwandelt sich schnell in einen Albtraum, als er versucht, in seine Realität zurückzukehren, inmitten des Multiversums der Leben, die er hätte leben können.In diesem Labyrinth aus verblüffenden Realitäten begibt er sich auf eine erschütternde Reise, um zu seiner wahren Familie zurückzukehren und sie vor dem schrecklichsten und unbesiegbarsten Feind zu retten, den man sich vorstellen kann: sich selbst.