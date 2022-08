Jahres-Bestwert für «Yes, we camp!»

Quotennews

Nach fünf Wochen stellt das Camping-Format «Yes, we camp!» einen neuen Reichweiten-Rekord in diesem Jahr auf.

Über den wackligen Start vonwurde nun zu genüge geschrieben, mittlerweile hat sich das Format bei Kabel Eins etabliert und es gilt den Status Quo zu halten oder gar zu verbessern. Am gestrigen Sonntag konnte die Camping-Doku genau das machen. Mit 0,86 Millionen Zuschauern wurde der bisherige Reichweiten-Rekord von 0,8 Millionen Zuschauern aus Folge zwei und drei überboten, wenn auch mit 3,4 Prozent Marktanteil lediglich mit Folge drei gleichgezogen werden konnte.In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ergab sich kein neuer Rekord, hier ergaben 0,28 Millionen Umworbene einen Marktanteil von 5,2 Prozent, in Woche zwei lief es hier mit 0,31 Millionen und 6,2 Prozent etwas besser. Dennoch konnte Kabel Eins mit dem Sonntag zufrieden sein, denn auch der Primetime-Vorlauf mitkam auf neue Bestwerte. Insgesamt schauten mit 0,58 Millionen mehr als in den beiden Folgen zuvor zu, der Marktanteil von 3,2 Prozent ist ebenfalls ein neuer Höchstwert.Die Zielgruppe zeigte mit 0,17 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 4,6 Prozent eine identische Leistung im Vergleich zur Premieren-Folge am 14. August.war mit den beiden Folgen ab 16 Uhr ebenfalls erfolgreicher als zuletzt. Erst 0,4 und dann 0,44 Millionen Zuschauer sorgten für 3,5 und 3,4 Prozent am Markt, die Zielgruppe war mit 0,13 und 0,17 Millionen Umworbenen bei 5,0 und 6,2 Prozent recht ordentlich erfolgreich. Am letzten Sonntag kamen hier 0,36 und 0,41 Millionen Zuschauer und 0,07 und 0,09 Millionen Umworbene zustande.