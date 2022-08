Der dritte Teil von «Der Herr der Ringe» überzeugt die meisten Zuschauer

Quotennews

ProSieben hatte gestern mit dem Abschluss der Trilogie deutlich mehr Erfolg als in den beiden Wochen zuvor.



Schon in den beiden Vorwochen hatte ProSieben auf die Fantasysagagesetzt. Nachdem zuletzt 0,78 und 0,89 Millionen Fernsehende eingeschalten hatten, machte die Reichweite nun mit dem abschließenden Teil „Die Rückkehr des Königs“ einen deutlichen Sprung nach oben auf 1,07 Millionen Menschen. Somit lag der Marktanteil bei starken 5,9 Prozent. Bei den 0,42 Millionen Umworbenen ging es von zuletzt soliden 7,8 Prozent aufwärts auf hohe 10,8 Prozent.Doch auch das Filmprogramm bei RTLZWEI kam recht gut an. Der Actionthrillerhielt 0,63 Millionen Zusehende vor dem Bildschirm, was einem guten Marktanteil von 2,9 Prozent entsprach. Bei den 0,17 Millionen Jüngeren standen annehmbare 3,9 Prozent auf dem Papier. Es folgte der Film, welcher sich bei einem Publikum von 0,46 Millionen Menschen auf starke 3,9 Prozent steigerte. Auch bei den 0,15 Millionen Werberelevanten kletterte die Quote auf hohe 5,2 Prozent.VOX steigert sich mit Wiederholungen von, was als Ersatzprogramm eingeführt wurde, auch langsam. Mit einem Plus von 100.000 Interessenten gegenüber der Vorwoche sorgten gestern 0,73 Millionen Zuschauer für maue 3,3 Prozent. In der Zielgruppe waren zuletzt 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige noch bei akzeptablen 5,5 Prozent hängengeblieben. Nun schrammten die 0,31 Millionen Jüngeren mit soliden 6,9 Prozent Marktanteil nur knapp am Senderschnitt vorbei.