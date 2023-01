RTLZWEI startet «Music Drive In» noch im Januar

TV-News

Guildo Horn, Loona und Prince Damien werden in der neuen Nachmittagsshow die Jury bilden.

Der Sendeplatz in der 17-Uhr-Stunde ist eine Problem-Stelle im Programm von RTLZWEI . Dort brachte man zwar mit dem Neustart vonetwas Stabilität rein, doch die vorherigen Formate wieundwaren Quotenflops. Auch das im Oktober gestartete Live-Formatentwickelte sich dank teils weniger als einem Prozent Marktanteil nur zu einem siebentägigen Experiment. Für den 30. Januar hat RTLZWEI nun Neuware für den Sendeplatz um 17:05 Uhr angekündigt. Von Montag bis Freitag zeigt die Münchner TV-Station, das der Sender als „Deutschlands erster Karaoke Drive In“ bewirbt.Kandidaten fahren mit ihren Autos in dem Drive In im Ruhrpott vor, doch statt Fast Food bestellen sie Musik-Titel, die sie dann in «Carpool Karaoke»-Manier zum besten geben dürfen. Sie singen für die dreiköpfige Jury, die aus Unterhaltungslegende und Musikexperte Guildo Horn, der mehrfachen Echo-Gewinnerin Loona und «DSDS»-Gewinner Prince Damien besteht. Performt wird in bunten Outfits und teilweise sogar mit mitgebrachten Instrumenten. RTLZWEI kündigt auch einen bekannten Realitystar an.Schaffen es die Kandidaten alle drei Juroren zu überzeugen, öffnen sich für sie alle drei Schranken zum Gewinnerparkplatz. Hier liegen fünf Autoschlüssel bereit und die Auserwählten müssen sich entscheiden: Welches Auto möchten sie öffnen? In jedem Kofferraum befindet sich ein Geldbetrag zwischen 100 und 1.000 Euro. Seo Entertainment hat zunächst 15 Ausgaben produziert.