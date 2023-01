Matthi Faust: Ich war schon ein junger Wilder

Interview

Obwohl der Schauspieler einen ruppigen, aber herzlichen Kommissar verkörpert, war er nicht ganz brav.

Sebastian kam ja aus der Abteilung „organisiertes Verbrechen“ ins Team und hat sich seitdem mehr und mehr einen Platz durch seine unkonventionelle Denkweise und einer gehörigen Portion Humor erobert.Er ist ruppig, aber herzlich, hat nen schnellen Kopf und manchmal einen zu schnellen Mund.Ich war schon ein junger Wilder und hatte den einen oder anderen Kontakt mit den Kollegen der Polizei. Das ist aber tatsächlich schon Jahrzehnte her. Inzwischen beschränken sich meine Vergehen auf Knöllchen!Selbstverständlich! Ich schätze Menschen, die ihr Handwerk verstehen. Leo schreibt ja schon seit über 25 Jahren TV-Krimis und hat schon etliche Auszeichnungen dafür bekommen. Auch schrieb er das Drehbuch für die spannende Folge „Im Namen des Volkes“, die am 14. Januar um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird.In 2023 macht «Daheim in den Bergen» ein Jahr Pause, aber in 2024 gibt es zwei weitere Filme. Alle Reihen der ARD pausieren rotierend … diesmal sind wir dran.Ich suche immer nach neuen Herausforderungen habe auch gerade einen großartigen Kinofilm gedreht. Wann immer Zeit ist und das Buch stimmt, freue ich mich über neue Herausforderungen.Nein, das ist nun mal ab und an so. Gerade die Privaten gehen oft mit ihren Formaten nicht über extrem lange Strecken.Es ist ja eine alte Kampfsportart. Mich faszinieren daran die artistischen und anspruchsvollen Sprünge, Schläge, aber auch Tritte, alles gepaart mit einem philosophischen Konzept. Zurzeit komme ich viel zu selten dazu.Auch Boxen hat seine eigenen Regeln, seine eigene Choreografie und beansprucht jeden Muskel des Körpers, als ganzheitliche Sportart auf keinen Fall zu unterschätzen. Kung Fu ist sicherlich komplizierter zu erlernen.Ich habe gerade ein paar freie Wochen und freue mich auf die Zeit in meiner Heimat Mecklenburg. Und da ist es mir egal, ob kalt oder warm, ob Sommer oder Winter. Jede Jahreszeit hat seinen Reiz.