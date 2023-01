Sony AXN zeigt fünft «Yellowstone»-Staffel im März

TV-News

Ende März kommt der erste Teil der fünfte Staffel auch nach Deutschland.

Rund zwei Wochen nach dem Finale des ersten Teils der fünften-Staffel hat der Pay-TV-Sender Sony AXN die Deutschlandpremiere der preisgekrönten Serie mit Kevin Costner als John Dutton angekündigt. Ab dem 28. März zeigt der Sender die acht neuen Folgen immer dienstags um 21:05 Uhr. Im Anschluss an die Ausstrahlung stehen die Episoden sowie die Episode der Folge-woche auf Abruf in den SONY AXN-Mediatheken von Vodafone, MagentaTV, Prime Video Channels und in der Schweiz über Blue und UPC zur Verfügung.Die fünfte Staffel knüpft an die Ereignisse des Staffelfinals an, die viele Probleme aufwirbelten. Darunter ist Jamies (Wes Bentley) Gouverneur Karriere, die John ihm nun streitig machen möchte. Doch das ist nicht Jamies einziges Hindernis, denn Beth (Kelly Reilly) ist im Besitz einiger Fotos, die Jamies Zukunft aus dem Gleichgewicht bringen könnten. Gleichzeitig wird Beth immer stärker von Caroline (Jacki Weaver) unter Druck gesetzt, die sich geschworen hat Beth nun endgültig hinter Gitter zu bringen.Auch in der neuen Staffel gesellen sich neben dem hochkarätigen Cast und altbekannten Fanlieblingen wieder einige Neuzugänge dazu. Rowdy (Kai Caster), ein junger Cowboy und die Musikerin Abby (Lainey Wilson) sind nur zwei der Neuzugänge der neuen Runde. Dazu kommt Clara Brewer (Lily Kay), die die Rolle der neuen Assistentin der Duttons übernimmt und Sarah Atwood (Dawn Olivieri), eine neue unternehmerische Spielfigur, die nun in Montana eintrifft.Geschrieben wurde das Westerndrama vom Oscar-nominierten Drehbuchautor Taylor Sheridan und John Linson. Zu den ausführenden Produzenten gehören neben Linson und Sheridan auch Art Linson, Kevin Costner, David C. Glasser, Bob Yari und Stephen Kay.