«Viva la Diva» geht weiter

Im Februar entstehen zwei neue Folgen von der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Show. Tim Mälzer kehrt ebenso zurück wie die Rateteams um Olivia Jones, Jana Ina Zarella, Jorge González und Tahnee.

Etwas mehr als zwei Millionen Zuschauer und 12,2 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe machten die RTL-Sendungim Juni des vergangenen Jahres zu einem Überraschungserfolg für den Kölner Sender. Belohnt wurde das Format von UFA Show & Factual mit der einer zweifachen Nominierung beim Deutschen Fernsehpreis. In der Kategorie „Beste Ausstattung Unterhaltung“ räumte man dann auch den Preis ab. Nun geht die von Tim Mälzer moderierte Show in die nächste Runde.Am 7. und 10. Februar werden in den Niederlanden zwei neue Shows für RTL produziert, bei denen erneut Tim Mälzer als Moderator fungiert. Ebenfalls zurückkehren werden Olivia Jones, Jana Ina Zarella sowie Jorge González und Tahnee, die Rateteams bilden und herausfinden müssen, welche männlichen Promis hinter den Drag-Outfits stecken. Diese müssen versuchen gekleidet in High Heels und falschen Brüsten ihre wahre Identität geheim zu halten. Tipps sind im Kostüm sowie in der Farb- und Musikauswahl versteckt.Eine Fachjury aus den professionellen Drag Queens Bambi Mercury, Laila Licious, Pam Pengco, Catherrine Leclery und Danny Ma Fanny bewertet in drei Runden die Performances der Queens und entscheidet Runde um Runde, wer weiterkommt. Für die ausgeschiedenen Queens folgt schließlich die große Enthüllung. Im vergangenen Jahr gewann der umstrittene Comedian Faisal Kawusi die Show und bekam von Mario Barth, der ebenfalls als Drag gekleidet war, die Siegertrophäe überreicht. Ein Sendetermin für die neuen Folgen steht noch nicht fest.