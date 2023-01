«The Palace» begrüßt Gallienne

US-Fernsehen

Das Drama mit Kate Winslet wird mit dem Franzosen Guillaume Gallienne besetzt.

Guillaume Gallienne, der mit dem Cesar ausgezeichnete französische Schauspieler und Filmemacher, hat sich der Besetzung von Stephen Frears' Miniserieangeschlossen.Die HBO-Serie, in der Kate Winslet, Hugh Grant, Matthias Schoenaerts und Andrea Riseborough mitspielen, erzählt die Geschichte eines Jahres in den Mauern des Palastes eines autoritären Regimes, das sich aufzulösen beginnt. Gallienne, der an der renommierten Comedie Francaise zum Theaterschauspieler ausgebildet wurde, wird in der Serie die Rolle des Ehemanns von Winslets Figur übernehmen.Will Tracy fungiert bei «The Palace» als Autor, ausführender Produzent und Showrunner. Frears führt Regie und ist ausführender Produzent, während Winslet neben der Hauptrolle auch als ausführende Produzentin fungiert. Frank Rich und Tracey Seaward sind ebenfalls ausführende Produzenten, während Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart und Sarah DeLappe ebenfalls für die Serie schreiben.