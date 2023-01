Neuer «Prince Charming»-Ableger im Anflug

TV-News

RTL+ sucht derzeit Teilnehmer für «Charming Boys». Darin treffen bekannte «Charming»-Teilnehmer auf neue. Außerdem ist eine dritte «Princess Charming»-Staffel in Planung.

Der Streamingdienst RTL+ hat eine Neuerscheinung im «Charming»-Franchise angekündigt. Nach der Gay-Dating-Show «Prince Charming» und dem lesbischen Pendant «Princess Charming» plant man in diesem Jahr den Neustart von. Einen genauen Sendetermin nannte das Kölner Unternehmen noch nicht, aktuell läuft die Bewerbungsphase für die Produktion aus dem Hause Seapoint Productions, das auch schon die beiden anderen Formate umsetzte.In «Charming Boys» gehen Charming-Allstars und neue Boys auf Flirtkurs, wie es in der Ankündigung heißt. „In traumhafter Kulisse“ werden die Kandidaten auf „atemberaubende Dates“ geschickt, um den Richtigen finden. Für die Muttersendung «Prince Charming» geht es derweil vorerst nicht weiter. Eine neue Runde sei für dieses Jahr nicht geplant, wie RTL gegenüber dem Branchendienst ‚DWDL‘ bestätigte. Die vierte Staffel lief zwischen September und November 2022, Anfang Dezember folgte eine Wiedersehensfolge. VOX , wo «Prince Charming» zuletzt immer im Free-TV lief, verzichtete bislang auf eine Ausstrahlung. Womöglich bleibt es auch dabei, denn die Quoten der dritten Staffel waren zuletzt sehr schwach. Im Schnitt kam man in der Zielgruppe nur auf 4,2 Prozent.Noch schlechter erging esim Free-TV, die dritte Staffel der Reality-Show wurde nach zwei Folgen mit 3,2 und 4,0 Prozent im Nachtprogramm im vergangenen Juni abgesetzt. Dennoch soll es auch in diesem Jahr wieder eine Staffel der lesbischen Dating-Show geben. In dem RTL+-Original sucht eine Princess unter flirtwilligen Singles ihre Mrs. Right. Auch hier startete nun die Bewerbungsphase für Teilnehmerinnen der dritten Staffel. Ob die Sendung zu VOX zurückkehren wird, ist mehr als fraglich. Ein Termin für die RTL+-Ausstrahlung steht ebenfalls noch nicht fest.