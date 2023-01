«The Afterparty» wird Ende Juni fortgesetzt

US-Fernsehen

Apples Hit-Comedy kehrt für die zweite Staffel mit einem neuen Mordfall zurück.

Die Verantwortlichen von Apple haben auf der 2023 Winter Television Critics Association Press Tour einen ersten Blick auf die Krimi-Comedyseriegeworfen und das Premierendatum für die mit Spannung erwartete zweite Staffel bekannt gegeben. Die zehnteilige zweite Staffel von «The Afterparty», die von den Oscarpreisträgern Chris Miller und Phil Lord produziert wird, feiert ihr globales Debüt mit den ersten beiden Episoden am Freitag, den 28. April, gefolgt von einer neuen Episode, die wöchentlich jeden Freitag ausgestrahlt wird, bis hin zum Staffelfinale am 23. Juni 2023.Jede Episode von «The Afterparty», die von Miller kreiert wurde, erzählt die Geschichte eines schicksalhaften Abends aus der Sicht eines anderen Charakters, erzählt durch die Linse populärer Filmgenres und mit einzigartigen Bildern, die zur Perspektive des Erzählers passen. Mit Tiffany Haddish, Sam Richardson und Zoë Chao in den Hauptrollen wird die zweite Staffel neue Filmgenres und eine erweiterte Besetzung von Charakteren vorstellen, die von Elizabeth Perkins, Zach Woods, Paul Walter Hauser, Poppy Liu, Anna Konkle, Jack Whitehall, Vivian Wu, John Cho und Ken Jeong gespielt werden.In der zweiten Staffel wird eine Hochzeit ruiniert, als der Bräutigam ermordet wird und jeder Gast ein Verdächtiger ist. Detective Danner (Haddish) kehrt zurück, um Aniq (Richardson) und Zoë (Chao) dabei zu helfen, den Mord aufzuklären, indem sie Familienmitglieder, unglücklich Verliebte und Geschäftspartner befragt und sich anhört, wie jeder Verdächtige das Wochenende aus seiner eigenen Perspektive und in seinem eigenen visuellen Stil erzählt hat.«The Afterparty» wird von TriStar TV und Sony Pictures Television für Apple produziert und ist Teil von Lord und Millers umfangreichem Fünfjahresvertrag für das Fernsehen. Die zweite Staffel wird gemeinsam von Miller und dem Tony- und Emmy-nominierten Autor, Produzenten und Darsteller Anthony King produziert, die beide auch als ausführende Produzenten fungieren. Miller ist neben Lord als ausführender Produzent unter dem gemeinsamen Produktionsbanner Lord Miller tätig. Aubrey Lee, SVP of Television bei Lord Miller, ist als Produzent an der Serie beteiligt.