«He-Man» & mehr: Maxx holt die Klassiker zurück

TV-News

Die Zuschauer von früher müssen allerdings nicht so früh aufstehen.

Vor zwei Jahren erweckte Netflix «He-Man and the Masters of the Universe» zum Leben und wollte damit an die Erfolge der früheren Serie anknüpfen, die 1983 und 1984 von Filmation Associates und Mattel für das Syndication-Fernsehen produziert. Das von Lou Scheimer produzierte Format wird nun bei ProSieben Maxx im Zuge eines Klassiker-Mittags wiederholt.Die Fernsehstation im Münchner Norden startet ab dem 4. Februar um 11.10 Uhr mit «Ghostbusters» ► aus dem Jahr 1986. Die Produktion von Filmation erreichte 65 Episoden und wurde ebenfalls fürs Lokalfernsehen produziert. Um 11.35 Uhr geht es weiter mit der Serie, das Zeichentrick-Format stammt aus dem Jahr 1991 und beinhaltet nur 13 Abenteuer. Die Serie erzählt weitere Geschichten der legendären Filmtrilogie.65 Folgen von(früher: «He-Man – Im Tal der Macht») wird in Doppelfolgen ab 12.00 Uhr ausgestrahlt. Um 12.50 Uhr geht es mit einer Doppelfolge des Spin-offs «She-Ra» weiter. Insgesamt sind 93 Folgen geplant. Sobald die Zeichentrickserien vorbei sind, bekommen die Zuschauer des Senders bis 22.05 Uhr «Storage Wars: New York» zu sehen.