«Hunters Run» wurde gekauft

Exile Content schnappt sich das Werk von George R.R. Martin.

Exile Content Studio hat sich die Filmrechte anvon «Game of Thrones»- und «House of the Dragon»-Schöpfer George R.R. Martin geschnappt. Die Science-Fiction-Geschichte ist die einzige in Martins Gesamtwerk, in der ein Latino die Hauptrolle spielt, und passt daher hervorragend zu Exile Content, das bereits eine Reihe von Filmen auf Spanisch und Englisch produziert hat.Basierend auf dem Science-Fiction-Roman aus der Feder von Martin, Gardner Dozois und Daniel Abraham («The Expanse») folgt «Hunter's Run» Ramón Espejo, der sich als Tagelöhner auf einem fernen Planeten durchschlägt, wo er keine besseren Lebensbedingungen vorfindet, als er sie auf der Erde vorfand. Er flieht, ist aber wegen des Mordes an einem interplanetarischen Diplomaten auf der Flucht.Martin: "Ich bin so froh, dass «Hunter's Run» nach fast 16 Jahren verfilmt wird. Ich platze vor Aufregung, dass das reichhaltige Sci-Fi-Universum, das ich mit meinen lieben Freunden Daniel und Gardner erschaffen habe, über die Seiten unseres Buches hinaus existieren wird." Mark Raso wird bei dem Film Regie führen, der auf einem englischsprachigen Drehbuch basiert, das er gemeinsam mit seinem Bruder Joseph geschrieben hat, der 2021 auch den Netflix-Science-Fiction-Film «Awake» produziert hat.