Mo Amer moderiert Debattenreihe in Doha

International

Der Star einer Netflix-Serie wird dabei von Katar unterstützt.

Der palästinensisch-amerikanische Komiker Mo Amer («Mo», «Ramy», «Black Adam») wird Gastgeber der nächsten Staffel der Fernsehdebattenreihe. Die Serie ist ein unterhaltsames, pädagogisches Instrument, das von der gemeinnützigen Qatar Foundation finanziert wird.Jede Folge von «Doha Debates» wird vor einem Live-Publikum in Katars Education City gefilmt und beinhaltet einen Monolog von Amer, gefolgt von Diskussionen über aktuelle Ereignisse und globale Themen mit prominenten und fachkundigen Gästen. Für die Produktion der neuen Staffel hat sich Doha Debates mit Film 45 zusammengetan, wobei die mit dem Emmy ausgezeichnete Produzentin der «Oprah Winfrey Show», Katy Davis, als Showrunnerin und ausführende Produzentin von «Doha Debates» fungiert."«Doha Debates» ist der Beweis dafür, dass Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten intelligente Debatten führen und auf einen Konsens zu den größten Problemen unserer Zeit hinarbeiten können", so Amer in der Erklärung. "Ich fühle mich geehrt, Gastgeber einer so einflussreichen Sendung zu sein und hoffe, dass ich etwas Humor in die Themen des Wandels bringen kann."