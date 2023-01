NFL trägt dieses Jahr zwei Spiele in Deutschland aus

TV-News

Football-Fans dürfen sich auf ein Gastspiel der Kansas City Chiefs und der New England Patriots freuen.

Aktuell spielen noch acht Teams um die Krone in der National Football League (NFL), am Wochenende steht die Divisional Round der Playoffs an. Doch schon jetzt laufen die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit, die hierzulande nicht mehr bei ProSieben zu sehen sein wird, sondern von den Sendern von RTL Deutschland übertragen wird. Neben der Sendeanstalt wird dann auch neu sein, dass gleich zwei Spiele auf deutschem Boden stattfinden werden, wie die NFL am Donnerstag bekannt gab. Im November 2022 fand das erste NFL-Spiel in Deutschland statt. In München trafen die Seattle Seahawks auf „Gastgeber“ Tampa Bay Buccaneers.Im kommenden Herbst werden die Kansas City Chief, die noch immer im Playoff-Rennen sind, und die New England Patriots, die die Endrunde knapp verpassten, offiziell Heimrecht haben. Die Gegner stehen aktuell noch nicht fest. Auch wann und wo die Germany Games jeweils ausgetragen werden ist noch offen. Ursprünglich festgelegt hatte sich die NFL auch die Austragungsorte München und Frankfurt, die bis 2025 im jährlichen Wechsel Gastgeberstädte sein sollten. Dabei soll es nun auch bleiben.„Nach dem großen Erfolg des Eröffnungsspiels in München im vergangenen Jahr sind zwei NFL International Games in Deutschland im Jahr 2023 eine fantastische Nachricht – sowohl für die Fans als auch für die Liga. Die Chiefs und die Patriots sind beides legendäre Teams der NFL mit einigen der herausragendsten Athleten weltweit, und wir freuen uns, sie dieses Jahr in Deutschland zu begrüßen“, erklärt Alexander Steinforth, Geschäftsführer NFL Germany.„Wir sind in großer Vorfreude, an einem Spiel in Deutschland teilzunehmen und noch mehr Teilen der Welt das Chiefs Kingdom in diesem Herbst nahezubringen“, so Chiefs Chairman und CEO Clark Hunt.Robert Kraft, Chairman und CEO der Patriots, fügt an: „Wir wissen, dass einige unserer leidenschaftlichsten Fans in Deutschland leben, und wir freuen uns darauf, endlich ein Spiel dort auszutragen. Wir sind sicher, dass es ein unvergessliches Erlebnis und einer der Höhepunkte der Saison 2023 sein wird.“Für RTL Deutschland bedeutet dies gleich doppeltes Glück, denn das Munich Game 2022 war für ProSieben vor zwei Monaten ein voller Erfolg. In der Spitze sahen das um 15:30 Uhr beginnende Spiel 1,67 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe waren Marktanteile von bis zu 25,3 Prozent drin. Der neue Übertragungspartner wird sich sicherlich nicht mit weniger zufrieden geben wollen.Derweil hat die NFL auch die Teams bekannt gegeben, die in London im Tottenham Hotspur Stadium spielen werden. Auch dort sind zwei Partien geplant, mit den Gastgebern Buffalo Bills und Tennessee Titans. Hinzu kommt eine Partie im Londoner Wembley Stadium, an dem einmal mehr die Jacksonville Jaguars beteiligt sein werden. Für die Mannschaft aus Florida ist es bereits die zehnte Partie in London.