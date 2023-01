«Die Küchenschlacht» feiert Geburtstag mit bester Quote seit Anfang Dezember

Quotennews

Am Abend sicherte sich «Nord Nord Mord» einmal mehr die höchste Reichweite des Tages. Der Marktanteil lag bei beeindruckenden 33,1 Prozent.

Über 3.360 Folgen, rund 2.380 Sendestunden, fast 4.000 Hobbyköche und mehr als 13.000 Gerichte kann die ZDF-Sendungnach 15 Jahren on air vorweisen. Am 14. Januar 2008 feierte das Nachmittagsformat Premiere und die Einschaltquoten sind nach wie vor sehr gut. Zum Geburtstag spendiert das ZDF der Kochshow drei Geburtstags-Ausgaben, die wie Küchenpartys angelegt sind und deren erste nun am Montag über den Äther ging. Das Jubiläum, in dem Cornelia Poletto um 14.15 Uhr Alexander Kumptner, Thomas Martin, Christoph Rüffer, Max Strohe, Milena Broger und Viktoria Fuchs begrüßte, wollten sich 1,57 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, was keinem spektakulären Wert für die Sendung entspricht. Der Marktanteil belief sich auf 17,0 Prozent, so hoch lag er zuletzt Anfang Dezember als 18,0 Prozent drin waren. Damit bewegte sich «Die Küchenschlacht» klar über dem Vorjahres-Niveau, das bei 15,7 Prozent lag. Beim jungen Publikum waren aber nur 0,09 Millionen interessiert, hier bewegte sich die Einschaltquote bei annehmbaren 6,9 Prozent.Auch das weitere Nachmittagsprogrammundsammelte gute Werte. Die Trödelshow mit Horst Lichter sahen 2,34 Millionen Menschen, darunter 0,11 Millionen Jüngere. An der humorigen Krimi-Reihe aus Oberbayern erfreuten sich 3,31 Millionen Menschen (0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige). Der Gesamtmarktanteil stieg von 21,4 auf 26,3 Prozent. Bei den Jüngeren verzeichnete der Mainzer Sender 7,2 und 7,1 Prozent.Getoppt wurde das starke Abschneiden des ZDF am Montag von der Ausstrahlung des 19.-Films „Sievers und die letzte Beichte“. 9,44 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, was das Ergebnis von „Sievers sieht Gespenster“ vom 19. Dezember sogar noch toppte. Damals wurden 8,95 Millionen gemessen. Diesmal betrug der Marktanteil 33,1 Prozent, vor einem Monat waren es 31,1 Prozent. Beim jungen Publikum generierten 0,59 Millionen Seher ebenfalls starke 9,9 Prozent, musste sich aber hinter dem Dezember-Film einreihen. Die 18. Episode kam auf 0,87 Millionen 14- bis 49-Jährige und 13,7 Prozent.